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Португалія розпочала підготовку до матчу з Україною – Роналду не прибув на перше тренування

20:54 182 Читать на русском
Португалія розпочала підготовку до матчу з Україною – Роналду не прибув на перше тренування
Хавбек Вулверхемптона Жоау Моутінью старанно готується до зустрічі із Зінченком / Фото maisfutebol

Збірна Португалії нарощує сили перед боротьбою за путівку на Євро-2020.

 

Керманич збірної Португалії Фернанду Сантуш зібрав своїх підопічних на перше тренування в рамках підготовки до матчу проти збірної України, повідомляє maisfutebol.

Збірна України зібралась в Києві перед матчем з Португалією

У тренуванні не брав участі форвард Ювентуса Кріштіану Роналду, який ще просто не прибув до табору збірної Португалії. Відзначається, що головна зірка команди приєднається до партнерів вже завтра.

Окрім КріРо, були відсутні ще 9 гравців, які грали за свої клуби під час вікенду.

Нагадаємо, перший поєдинок в рамках відбору на Євро-2020 Португалія – Україна відбудеться 22 березня, початок о 21:45.

Поки Роналду готувався забивати Україні, фанати здавали квитки, або Португалія чекає "найкращого гравця світу"

Теги
Євро-2020 Португалія - Україна Португалія Португалія Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Фернанду Сантуш Фернанду Сантуш
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