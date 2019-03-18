Португалія розпочала підготовку до матчу з Україною – Роналду не прибув на перше тренування

Збірна Португалії нарощує сили перед боротьбою за путівку на Євро-2020.

Керманич збірної Португалії Фернанду Сантуш зібрав своїх підопічних на перше тренування в рамках підготовки до матчу проти збірної України, повідомляє maisfutebol.

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У тренуванні не брав участі форвард Ювентуса Кріштіану Роналду, який ще просто не прибув до табору збірної Португалії. Відзначається, що головна зірка команди приєднається до партнерів вже завтра.

Окрім КріРо, були відсутні ще 9 гравців, які грали за свої клуби під час вікенду.

Нагадаємо, перший поєдинок в рамках відбору на Євро-2020 Португалія – Україна відбудеться 22 березня, початок о 21:45.

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