Збірні Туреччини та Португалії стартували на Євро-2024 з непростих перемог, тож зустріч у Дортмунді отримала характер битви за плей-офф. У складі піренейців була проведена всього одна перестановка, яка призвела до зміни базової схеми – латераль Далот сів у запас, Палінья вийшов у опорній зоні, а Роберто Мартінес перебудувався з 3-4-3 на 4-3-3.

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Вінченцо Монтелла теж провів заміни, але вони виглядали дивно. Фулбек Мюлдур, який забивав у попередній зустрічі, поступився місцем Челіку з Роми, а суперзірки – вінгери Гюлер (Реал) і Їлдиз (Ювентус) – залишились у запасі. Появу Актюркоглу на фланзі атаки ще можна зрозуміти, але вихід Акгюна точно ніхто не очікував.

Крім того, у воротах замість Гюнока з'явився представник МЮ – Баїндир.

Атаки й контратаки Туреччини в першому таймі виглядали перспективно, але команді бракувало якості в завершальній фазі. Крім того, гірше насичувались зони підбирання, хоча раніше це не було характерним для "місячних зірок". Вертикальна гра теж не конвертувалась у небезпеку.

У перші 20 хвилин пригадується тільки епізод, коли Актюркоглу міг тікати віч-на-віч, а Пепе вибив м'яч у підкаті.

Португальці виглядали мобільніше, а також чинили дуже якісний пресинг. Дещо розчаровувало тяжіння "селесао" до атак із кросами – команді явно бракувало варіативності. Все зводилось до подач і прострілів. Ймовірно, це пов'язано з наявністю та впливом Роналду.

Тим не менш, саме цей підхід приніс успіх на 22-й хвилині. Леау запустив Мендеша лівим флангом, а той потужно прострілив у напрямі на Кріштіану. Акайдин підставив ногу та не дав Крішу зіграти на замиканні, однак у штрафному розташувався ще й Бернарду Сілва – і саме до нього м'яч відскочив.

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Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

А ще за шість хвилин стався черговий автогол на Євро-2024. Цього разу мова йшла не про якийсь прикрий відскок, а про справжній і дуже смішний курйоз. Режисери на нього не очікували, тож довелося дивитись повтор – а там Акайдин просто покотив м'яч повз голкіпера. 0:2.

Здатність Туреччини відігратись з таким футболом і проти такої Португалії викликала величезні сумніви. Тим не менш, "місячні зірки" спробували повернутись. В останній третині першого тайму вони активно лізли вперед, навіть створивши момент – причому вже за три хвилини після автогола. Актюркоглу промайнув повз двох захисників і стріляв з лівого краю штрафного, однак Кошта парирував у шпагаті.

Чогось цікавішого до перерви вболівальники не побачили. Вінченцо Монтелла спробував посилити атаку, випустивши форварда Язиджі замість "десятки" Кьокчу, а Роберто Мартінес у роздягальні випустив Педру Нету та Рубена Невеша. У запас сіли Леау та Палінья.

Перестановки аж ніяк не допомогли туркам. Португалія значно потужніше почала в другому таймі. Вже на 48-й хвилині Бруну Фернандеш міг виходити віч-на-віч (Чалханоглу врятував у підкаті), а на 56-й у битві поставили крапку. Роналду отримав розрізну передачу й разом з Бруну вискочив 2-в-1 проти голкіпера – всі очікували на дебютний гол Кріша на Євро-2024, однак капітан несподівано віддав пас під удар у порожні! 0:3.

Лише після цього Вінченцо Монтелла випустив Гюлера та Їлдиза, однак увійти у гру зіркам не вдалося. Моментів практично не виникало. Роналду ж ще декілька разів проявив нетипову щедрість, але до гольових нагод справа не дійшла – зрештою, фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу "селесао" з рахунком.

Таким чином, Португалія набрала шість очок і стала недосяжною для грузинів і чехів – у них по одному заліковому балу. Збірна Туреччини з трьома пунктами тримається другою.

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