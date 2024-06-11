Контрольний матч

Португалія – Ірландія – 3:0

Голи: Феліш, 18, Роналду, 50, 60

У матчі, який слугував генеральною репетицією до Євро-2024, збірній Португалії нарешті вдалося зіграти "на нуль" після чотирьох пропущених м'ячів від Фінляндії та Хорватії. Зробити це було нескладно, адже збірна Ірландії діяла за схемою 4-5-1 і практично не думала про атаки.

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Проте навіть за такої гри португальська преса знайшла можливість покритикувати команду Роберто Мартінеса. Під час зустрічі портал Mais Futebol зазначав, що "селесау" діяли в невисокому темпі та зазнавали труднощів із проходженням щільної оборони. "Склалося враження, що після голу Жоау Феліша команда розслабилася", – зазначав у текстовому онлайні журналіст видання. Сам Феліш відкрив рахунок на 18-й хвилині після розіграшу кутового – йому дозволили зробити цілих три дотики в чужому штрафному!

Після перерви критика на адресу збірної Португалії вщухла – команда заграла як належить, а Кріштіану Роналду записав у свій актив дубль. Спочатку форвард Аль-Насра забив індивідуальний м'яч, вколотивши м'яч у дальню дев'ятку з правого краю штрафного майданчика, а потім замкнув простріл Діогу Жоти з лівого флангу.

Нагадаємо, що в груповому етапі Євро-2024 суперниками команди Кріштіану Роналду стануть Чехія, Туреччина та Грузія.

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