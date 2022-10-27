Штучний інтелект повідомив, що збірна Аргентини виграє чемпіонат світу 2022 року у Катарі.

Суперкомп'ютер передбачив, що Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду зійдуться у фіналі ЧС-2022. Очікується, що збірна Аргентини обіграє Португалію у серії пенальті. Про це повідомляє FourFourTwo.

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Результати дослідження, проведеного BCA Research, були опубліковані у спеціальному звіті "Найважливіший із усіх неважливих прогнозів, 2-ге видання: Чемпіонат світу з футболу 2022 року".

Саме дослідження проводилося з урахуванням математичних обгрунтувань. Було згенеровано розрахунки 192 матчів групових стадій та 64 ігор плей-офф на чотирьох попередніх чемпіонатах світу. Крім цього, BCA Research враховували показники гравців у футбольному симуляторі FIFA від EA Sports.

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