Збірна Португалії в рамках 1/8 фіналу Євро-2024 пройшла Словенію в серії післяматчевих пенальті. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Ніхто не вірив, що збірна Словенії зможе встояти під тиском Португалії. Звісно, балканці на груповому етапі розписали нічиї з Англією, Данією та Сербією, однак у 1/8 фіналу Євро нічиїх не буває. Та і фактор Роналду не слід було списувати – Кріш залишається єдиним футболістом, якому вдалося відвантажити у ворота Облака три хет-трики.

Франція дотисла Бельгію і з рекордом пробилася в 1/4 фіналу Євро-2024

КР7 дуже хотів відзначитись ще раз. Кріштіану відібрав у своїх партнерів аж 4 штрафних удари. Один постріл Кріштіану пройшов над правою дев'яткою, інший парирував Облак (португалець прошив стійку), а ще дві спроби пройшли по горобцях.

Капітан міг відзначитись і з гри. У першому таймі він двічі був близьким до замикання кросів, однак м'яч по-зрадницьки пролітав над макітрою. На останніх же хвилинах Роналду вривався на лівий край штрафного та пробивав у дальній кут – Облак виручив Словенію.

Окрім цих епізодів, до активу "селесау" можна занести хіба що лонгшот Паліньї перед перервою (сфера пройшла у сантиметрах від лівої стійки). І все. Упродовж гри у португальців виникали великі проблеми з просуванням м'яча у позиційному наступі. Реально виділявся тільки Леау, який всадив двох захисників на жовті картки.

На окремих відрізках піренейці взагалі зупинялись. Підопічні Матьяжа Кека занадто добре оборонялись – але у них були і контратаки. Декілька разів балканці прямо таки налякали своїх іменитих суперників.

Зокрема, на 39-й хвилині Шпорар скинув м'яч на правий фланг, а сам побіг відкриватись у штрафний під простріл. Від замикання в останню мить врятував Мендеш – Нуну обіймали, немов після забитого гола.

Контратаку на 43-й хвилині Шешко завершив щільним лонгшотом в руки Кошті. Набагато небезпечныше форвард РБ Лейпцига зіграв на 62-й хвилині, коли Пепе пропустив лонгбол собі за спину. Беньямін тікав віч-на-віч – втім, відчувши Пепе за плечима, cловенець запанікував. Удар з лівої зірвався з ноги.

Зрештою, свисток Даніеля Орсато відправив команди в овертайми, що було заслужено. Збірна Словенії впевнено стримала Португалію. Вона вчетверте поспіль на цьому Євро не програла в основний час.

Старт першого екстра-тайму міг шокувати "селесао". Канселу на власній половині помилився на прийомі, чим скористався свіжий Вербіч. Екс-киянин відібрав м'яч і пробив з-за меж штрафного – рикошетом від захисника сфера пролетіла повз дальню стійку!

Після цього екстра-тайм звалився до нудного перекату без загострень. Тим більше прикрив для словенців став пенальті, який перед міні-перервою заробив Жота. Діогу увірвався в штрафний і впав після зіткнення з Дркушічем. Роналду тут же підійшов до "позначки".

Кріштіану забив 7 із 7 попередніх 11-метрових. Капітан розігнався й смачно пробив у правий від себе кут – і не забив! Облак фантастичним сейвом перевів м'яч у стійку. У підсумку, на останню 15-хвилинку команди відправились за рахунку 0:0. Матьяж Кек настільки повірив у себе, що вирішив випустити ветерана Ілічіча.

Однак на початку другого екстра-тайму забивати могла Португалія. Після подачі зі штрафного Палінья перестрибнув усіх і головою спрямував м'яч у дальню дев'ять. Облак врятував Словенію!

Втім, протягом більшої частини цього відрізку симпатичніше грали саме балканці. Вони сміливо контратакували, регулярно тікаючи на простір. В одному з випадів Вербіч заробив небезпечний стандарт, але Ілічіч запоров його ударом в стінку. Ключовий же момент зустрічі стався на 115-й хвилині.

Шешко нарешті вирвався у чистий вихід один на один з Коштою. Беньяміна ніхто не міг наздогнати, а той пробив низом, з підкруткою в дальній нижній. Тепер вже голкіпер "селесао" став героєм, виставивши ногу й парирувавши. Зрештою, свисток арбітра відправив команди в серії пенальті. Словенія витримала.

Починали "лотерею" легенди. Ілічіч пробив у стилі Роналду, а Діогу Кошта – у стилі Облака. Далі підійшов Кріштіану й цього разу не залишив шансів голкіперу та перепросив фанатів за те, що не завершив усе достроково. Героє таки став голкіпер Порту. Кошта взяв ще й удари Балковеца і екс-динамівця Вербіча, а його партнери (Фернандеш і Бернарду) не хибили. Португалія у чвертьфіналі Євро-2024.