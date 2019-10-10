Португалія підсилюється перед матчем проти України – Сантуш викликав екс-гравця Барселони

Головний тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш був змушений застосувати резервні сили.
Півзахисник Евертона Андре Гомеш прибув у розташування збірної Португалії, повідомляє сайт місцевої федерації футболу.
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Виклик резервного гравця пов'язаний із травмою хавбека Бетіса Вільяма Карвалью. Лікарі діагностували у 27-річного футболіста м'язовий дискомфорт.
Андре Гомеш перебрався в Евертон з Барселони у 2018-му на правах оренди, а влітку "іриски" викупили гравця.
Нагадаємо, збірна України зустрінеться з португальцями в рамках відбору до Євро-2020. Матч відбудеться 14 жовтня, початок о 21:45.
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