toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
УКРАЇНА - ЛИТВА ЗБІРНА УКРАЇНИ РУМУНІЯ U-21 - УКРАЇНА U-21 ЄВРО-2020

Португалія підсилюється перед матчем проти України – Сантуш викликав екс-гравця Барселони

10:15 1386 Читать на русском
Португалія підсилюється перед матчем проти України – Сантуш викликав екс-гравця Барселони
Андре Гомеш та Кріштіану Роналду / Фото ABC

Головний тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш був змушений застосувати резервні сили.

 

Півзахисник Евертона Андре Гомеш прибув у розташування збірної Португалії, повідомляє сайт місцевої федерації футболу.

Португалія зазнала втрати перед матчем відбору Євро-2020 проти збірної України

Виклик резервного гравця пов'язаний із травмою хавбека Бетіса Вільяма Карвалью. Лікарі діагностували у 27-річного футболіста м'язовий дискомфорт.

Андре Гомеш перебрався в Евертон з Барселони у 2018-му на правах оренди, а влітку "іриски" викупили гравця.

Нагадаємо, збірна України зустрінеться з португальцями в рамках відбору до Євро-2020. Матч відбудеться 14 жовтня, початок о 21:45.

Євро-2020: що потрібно збірній України у вирішальній стадії відбору для виходу на чемпіонат

blog_ava
ЧС-2022: український телеканал заявив про трансляцію матчів турніру
09:22
2883
Теги
Євро-2020 Евертон Евертон Барселона Барселона Португалія Португалія Фернанду Сантуш Фернанду Сантуш Україна - Португалія Андре Гомеш Андре Гомеш Вільям Карвалью Вільям Карвалью
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
44
хв
Румунія U-21
20:30
Україна U-21
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук