Португалія – Нідерланди: анонс фіналу Ліги націй

Португалія та Нідерланди визначать переможця Ліги націй. Анонс та прогноз на фінал читайте на "Футбол 24".

Португалія – Нідерланди

9 червня, 21:45. Порту, стадіон Драгау

Головний арбітр: Ундіано Мальєнко (Іспанія)

Телетрансляція на каналі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Першого в історії переможця Ліги націй визначать господар фінальної частини Португалія та Нідерланди. Обидві команди у півфіналі по-різному здолали Швейцарію та Англію відповідно. Кріштіану Роналду хет-триком приніс своїй команді путівку у фінал, а "помаранчеві" здобули вольову перемогу над Англією лише у овертаймі.

Португалія – Нідерланди: прогноз на фінал Ліги націй

Португалія не показала надзвичайної гри, проте її лідер фактично самотужки вирішив долю поєдинку зі Швейцарією. Протистояння Роналду з ван Дейком та Де Лігтом повинно стати окрасою фіналу Ліги націй – не в останню чергу ім'я володаря трофею залежить саме від цієї дуелі.

У свою чергу Нідерланди мають хороший шанс виграти перший трофей за 31 рік. Підопічні Кумана у півфіналі в ефектному стилі розібрались з Англією, хоча пропустили першими після грубої помилки Маттейса Де Лігта. Втім, юна зірка Аякса зумів виправитись, зрівнявши рахунок у поєдинку, а вже потім "помаранчеві" дотиснули суперника.

Команди провели між собою 13 матчів – 7 перемог в активі Португалії, а Нідерланди виграли лише двічі. Ще 4 поєдинки завершились миром. Різниця голів – 15:10 на користь європейських бразильців.

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Окремої уваги заслуговує персона головного арбітра. Цей поєдинок стане останнім у кар'єрі 45-річного іспанського рефері Ундіано Мальєнко. Погодьтеся, фінал Ліги націй – красиве прощання з улюбленою роботою.

Кадрова ситуація

Збірна Португалії не зможе розраховувати на Пепе, який отримав пошкодження. Також під певним питанням вихід на поле Канселу. Всі решта гравців чинних чемпіонів Європи в строю. Те саме стосується Нідерландів – у розпорядженні Рональда Кумана всі виконавці.

Орієнтовні склади команд

Португалія: Патрісіу – Семеду, Фонте, Діаш, Геррейру – Фернандеш, Невеш, Карвалью – Б. Сілва, Гедеш, Роналду

Нідерланди: Сіллессен – Думфріс, Де Лігт, ван Дейк, Блінд – де Роон, Вейналдум, де Йонг – Бергвейн, Депай, Бабель

Прогноз "Футбол 24": 2:1

Португалія не програє вдома вже 13 офіційних матчів поспіль – така серія тягнеться ще з 2014 року, тоді піренейці програли команді Албанії. У Нідерландів теж хороша виїзна серія – лише 3 поразки у 21-му поєдинку. Найімовірніше, фактор домашнього поля та неймовірна форма Кріштіану Роналду дозволять команді Фернанду Сантуша здобути перемогу.

Крім того, у Португалії було на день більше часу для відпочинку, а також команда не грала додаткові 30 хвилин, на відміну від Нідерландів. Тому фізична готовність також матиме значення. Втім, не виключено, що долю трофею вирішить навіть серія пенальті.

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