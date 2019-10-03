Португалія має намір обіграти Україну та Люксембург, – Сантуш

Головний тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш поділився очікуваннями від матчів кваліфікції до Євро-2020 проти України та Люксембурга.

"Попереду у нас два складних матчі. Якщо забути про прізвища футболістів, то Люксембург показує якісний футбол. Їм потрібно приділити увагу. Що стосується України, то всі визнають, що у них сильна команда, але наша мета – виграти обидва матчі.

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Потрібно виходити на Євро-2020 – це ключове завдання. Впевнений, Португалія до цього готова. Навіть дві перемоги нічого нам не гарантують, але в цьому випадку ми зробимо важливий крок в виходу на Євро", – цитує Сантуша офіційний сайт Португальської федерації футболу.

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Нагадаємо, збірна Португалії зустрінеться 11-го жовтня зі збірною Люксембургу, а 14-го числа – проти України. Додамо, що "жовто-сині" посідають перше місце у групі B, маючи в активі 13 очок, Португалія – друга з 8 пунктами.