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Португалія має намір обіграти Україну та Люксембург, – Сантуш

21:14 568 Читать на русском
Португалія має намір обіграти Україну та Люксембург, – Сантуш
Фернанду Сантуш / fpf.pt

Головний тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш поділився очікуваннями від матчів кваліфікції до Євро-2020 проти України та Люксембурга.

 

"Попереду у нас два складних матчі. Якщо забути про прізвища футболістів, то Люксембург показує якісний футбол. Їм потрібно приділити увагу. Що стосується України, то всі визнають, що у них сильна команда, але наша мета – виграти обидва матчі.

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Потрібно виходити на Євро-2020 – це ключове завдання. Впевнений, Португалія до цього готова. Навіть дві перемоги нічого нам не гарантують, але в цьому випадку ми зробимо важливий крок в виходу на Євро", – цитує Сантуша офіційний сайт Португальської федерації футболу.

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Нагадаємо, збірна Португалії зустрінеться 11-го жовтня зі збірною Люксембургу, а 14-го числа – проти України. Додамо, що "жовто-сині" посідають перше місце у групі B, маючи в активі 13 очок, Португалія – друга з 8 пунктами.

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Україна - Португалія Португалія Португалія Україна Україна Люксембург Люксембург Фернанду Сантуш Фернанду Сантуш Євро-2020
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