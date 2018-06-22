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Португалія – Марокко: прогноз на матч ЧС-2018

19 червня 13:45 497 Читать на русском
Португалія – Марокко: прогноз на матч ЧС-2018
Португалія – Марокко: прогноз на матч ЧС-2018

Португалія та Марокко зустрінуться 20 червня у Москві на Лужниках у рамках 2 туру групового етапу ЧС-2018. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч Португалія – Марокко відбудеться 20 червня на стадіоні Лужники. Початок гри – 15:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

Португалія – Марокко: онлайн-трансляція матчу ЧС-2018

Португалія – Марокко, прогноз букмекерів на матч ЧС-2018

Фахівці авторитетної контори William Hill вважають фаворитом матчу збірну Португалії. Коефіцієнт на перемогу Кріштіану Роналду і Ко становить 1.61. Потенційний тріумф Марокко оцінюється балом 5.80, а нічия – 3.70.

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Bwin також найбільше вірить у перемогу португальців. На тріумф піренейців дають 1.62, а ось перемогу Марокко оцінюють коефіцієнтом 6.00. На нічийний підсумок гри ставлять 3.75.

Bet365 оцінює тріумф Португалії у коефіцієнт 1.66. Нічия – 3.80. А ось Марокко знову майже не має шансів – 6.00.

Нагадаємо, у 1 турі групового етапу ЧС-2018 Португалія зіграла у результативну нічию з Іспанією, а збірна Марокко несподівано програла Ірану.

ЧС-2018 2 тур

Португалія - Марокко: Середа 20 червня 2018

Португалія
Матч завершено
1 : 0
Марокко
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ЧС 2018 Португалія - Марокко Португалія Португалія Марокко Марокко букмекери
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