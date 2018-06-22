Португалія – Марокко: анонс матчу ЧС-2018

"Футбол 24" представляє анонс матчу другого туру групи B на ЧС-2018.

Португалія – Марокко

20 червня, 15:00, Москва, "Лужнікі"

Головний арбітр: Марк Гейгер (США)

Телетрансляція на каналі "Інтер", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Португальці в першому турі групового турніру провели дуже яскравий матч проти Іспанії (3:3), який, напевно, на цьому етапі можна визнати найкращим на турнірі. У підопічних Фернанду Сантуша в активі один пункт, і чемпіонам Європи для наближення до плей-офф вкрай необхідно перемагати Марокко.

Португалія – Марокко: онлайн-трансляція матчу ЧС-2018

Марокканці на початку ЧС-2018 зазнали прикрої поразки від збірної Ірану (0:1), і в разі другої поспіль поразки підопічні Ерве Ренара можуть стати першою збірною, що достроково розпрощається з будь-якими надіями на продовження боротьби в турнірі.

Чи продовжить Роналду гольову феєрію?

Найкращий футболіст планети Кріштіану Роналду провів проти Іспанії фантастичний матч, відзначившись хет-триком. Капітан збірної Португалії зараз є найкращим бомбардиром турніру, і він цілком може збільшити свій бомбардирський доробок у матчі проти марокканців. Африканська збірна пропускає відносно небагато, але підопічні Ренара вже досить давно не грали проти топ-суперників.

Кріштіану Роналду став героєм матчу проти Іспанії

Бенатія vs Роналду 2.0

Медхі Бенатія в цьому сезоні вже грав проти Роналду в складі Ювентуса, коли "Cтара синьйора" протистояла Реалу в рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Бенатія зіграв у другому поєдинку на Сантьяго Бернабеу, провів дуже пристойну гру, але все перекреслив його суперечливий фол у власному воротарському майданчику на останніх секундах матчу, після якого Кріштіану Роналду забив рятівний для Реала м’яч.

Збірна та клуб – це різні речі, і якщо в Ювентусі Бенатія є просто гравцем основної обійми, то в національній команді Марокко на нього розраховують, як на лідера захисту, і саме Медхі має зупинити Роналду.

Головне завдання Медхі Бенатія – зупинити Кріштіану Роналду

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Зустріч одноклубників

Цікаво, що Роналду цілком може зустрітися на полі зі своїм одноклубником. 19-річний лівий захисник збірної Марокко Ашраф Хакімі краще за інших знає Роналду та манеру його гри, адже як і португалець, виступає за мадридський Реал. Грає Ашраф не дуже часто, але зрозуміло, що аби кого в Реал не запрошують. Дуже цікаво буде подивитися на те, чи зможе юний захисник допомогти своїй збірній спинити цю "португальську машину".

Португалії слід сприймати марокканців серйозно

Той факт, що збірна Марокко поступилася Ірану в першому турі, може ввести португальців в оману. Підопічні Ерве Ренара в першому матчі на турнірі програли лише завдяки автоголу центрального нападника Азіза Бухаддуза, а по грі переважали збірну Ірану майже в усіх компонентах. Марокканці вміють атакувати, а більше за інших Пепе та Компанії слід остерігатися Беланда, Зієша та Харіта.

Амін Харіт та Юнес Беланда

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Історія взаємин

Португалія та Марокко зустрічалися лише одного разу в історії. 11 червня 1986 року на ЧС в Мексиці африканська команда тріумфувала з рахунком 3:1.

Кадрова ситуація перед грою

Португальці підходять до матчу другого туру ЧС-2018 в найсильнішому складі, а от Марокко не зможе розраховувати на Нордіна Амрабата, який отримав струс мозку в матчі проти Ірану. Відзначається, що Нордін провів ніч у лікарні, після чого повернувся на базу команди, однак гравець не зможе грати через пошкодження ще близько тижня. Отже, цілком вірогідно, що Амрабат пропустить і матч заключного туру групового турніру проти Іспанії.

Слова

Андре Сілва, нападник збірної Португалії:

Грати на Чемпіонаті світу – це мрія. Емоції просто чудові! Чемпіонат світу – це той турнір, на якому всі хотіли б опинитися.

Орієнтовні склади

Португалія: Патрісіу – Соареш, Пепе, Фонте, Геррейро – Вільям Карвалью, Жоау Моутінью, Жоау Маріу, Бернарду Сілва – Андре Сілва, Кріштіану Роналду

Марокко: Мунір – С. Амрабат, Саїсс, Бенатія, Хакімі – Ель Ахмаді, Буссуфа – Беланда, Харіт, Зієш – Ель Каабі

Прогноз Футбол 24 – 3:1

Артур Киселевський, Футбол 24