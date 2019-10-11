Португалія – Люксембург: стартові склади на матч відбору Євро-2020 у групі України – Роналду проти динамівця

Португалія приймає Люксембург на стадіоні Жозе Алваладе в Лісабоні. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу відбору Євро-2020 дивіться на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Португалія – Люксембург, стартує о 21:45. Лідером у групі B є збірна України, яка набрала 13 очок з 15 можливих і грає паралельно в Харкові проти Литви. Португальці відстають на 5 балів, але й мають гру в запасі. Люксембург повинен лише перемагати для збереження теоретичних шансів, адже в його активі 4 пункти і четверте місце. Це 7-й змагальний день нашого квінтету. Відзначимо, що за всю історію протистояння Португалія виграла 13 дуелей і лише раз програла звітному суперникові – ще 58 років тому в матчі відбору ЧС-1962.

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Відзначимо, що у стартовому складі гостей виходить форвард Динамо Жерсон Родрігес.

Португалія: Руй Патрісіу – Геррейру, Рубен Діаш, Пепе, Семеду – Моутінью, Данілу, Бруно Фернандеш – Роналду (к), Феліш, Бернарду Сілва

Люксембург: Моріс – Бонерт, Ларс Жерсон, Шано, Карлсон, Янс (к) – Олівер Тілль, Барейру Мартінш – Вінсент Тілль – Жерсон Родрігес, Тюрпель