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Португалія – Іспанія: як це було

15 червня 19:51 9399 Читать на русском
Португалія – Іспанія: як це було
Португалія – Іспанія: стартові склади на матч Чемпіонату світу 2018

Іспанія та Португалія зіграли матч 1 туру ЧС-2018. Поєдинок завершився з рахунком 3:3.

Матч Португалія – Іспанія на Чемпіонаті світу 2018 року стартував о 21:00 за київським часом. У цій же групі вже зіграли Марокко та Іран.

Португалія – Іспанія – відео голів

Відзначимо, що у складі збірної Іспанії вийшли 3 гравці Реала і 4 футболісти Барселони. Кріштіану Роналду грає проти своїх одноклубників Рамоса, Начо та Іско.

ЧС-2018: Португалія та Іспанія зіграли феєричний матч, Роналду оформив хет-трик

Португалія: Патрісіу – Соареш, Пепе, Фонте, Геррейро – Карвалью, Моутінью, Бруно Фернандеш – Бернарду Сілва, Гедеш, Роналду

Іспанія: Де Хеа – Начо, Піке, Рамос, Альба – Бускетс, Коке – Давід Сілва, Іско, Іньєста – Дієго Коста

Португалія – Іспанія: стартові склади

ЧС-2018 1 тур

Португалія - Іспанія: П'ятниця 15 червня 2018

Португалія
Матч завершено
3 : 3
Іспанія
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Теги
ЧС 2018 Головне Іспанія Іспанія Португалія Португалія Португалія - Іспанія
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