Португалія – Іспанія: анонс матчу ЧС-2018

"Футбол 24" представляє анонс "піренейського дербі" в рамках першого туру групового етапу ЧС-2018.

Португалія – Іспанія

15 червня, 21:00, Сочі, "Фішт"

Головний арбітр: Джанлука Роккі (Італія)

Телетрансляція на каналі "Інтер", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Фаворити групи В зійдуться в очному протистоянні вже у першому турі Мундіалю. Цей матч багато в чому стане вирішальним для обох збірних в контексті розподілення місць у групі, адже поразка фактично не залишить права на помилку для однієї з команд.

Іспанія в очах експертів та вболівальників виглядала фаворитом цього протистояння, проте історія зі звільненням тепер вже екс-головного тренера "червоної фурії" – Хулена Лопетегі, здатна серйозно вплинути на психологічний стан іспанців. Після призначення нового головного тренера команди Фернандо Єрро, капітан Серхіо Рамос вже зробив обнадійливу для вболівальників заяву про те, що збірна Іспанії є як і раніше сильним та цілісним колективом, що буде битися за свою країну.

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Португальці ж готуються до дебютного матчу на турнірі без кадрових проблем та у доброму гуморі. Підопічні Фернанду Сантуша перед стартом на Мундіалі у товариському матчі розгромили збірну Алжиру (3:0), але навіть попри впевнену перевагу своєї команди португальський наставник надав пресі доволі стриманий коментар:

Наша гра все ще далека від ідеалу, але ми будемо прогресувати з кожним матчем на ЧС-2018. Залишаються деякі речі, які вимагають гарного корегування. У нас все ще є футболісти, які перший раз грають один з одним.

Ключове протистояння: Роналду – Рамос

Зрозуміло, що протистояння португальської атаки та іспанського захисту не можна зводити лише до дуелі двох зірок мадридського Реала. Проте дуже цікаво буде подивитися, хто з двох ідолів мадридської публіки за всі роки спільної кар’єри вивчив свого партнера по команді краще: чи здатен буде Серхіо нейтралізувати Роналду саме в цьому надважливому з усіх точок зору матчі, та чи зможе, врешті-решт, Кріштіану, пробити міцну оборону "фурії рохи"?

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Потужна атака "червоної фурії" проти "підстаркуватого захисту" португальців

Іспанія є однією з найбільш ефективних збірних європейського континенту в плані атакувальних дій. Це й не дивно, коли в розпорядженні головного тренера є Іньєста, Коке, Іско, Давід Сілва, Дієго Коста та інші. Зірковим атакувальним гравцям іспанської збірної протистоятимуть захисники, пік кар’єри яких вже давно позаду. Мова йде про Пепе, Бруну Алвеша та Жозе Фонте, сумарний вік яких складає неймовірні 105 років! Так, за плечима кожного з цього тріо є чималий досвід, проте велике питання в тому, чи здатні вони будуть на рівних боротися з дійсно класними та суттєво молодшими іспанськими візаві.

Протистояння двох останніх чемпіонів Європи

Окрім всього іншого, поєдинок Португалії з Іспанією буде протистоянням двох останніх чемпіонів Європи, адже "червона фурія" була на "європейському троні" у 2012-му, а Роналду і Ко тріумфували на французькому Євро дворічної давнини. Дуже цікаво буде подивитися на те, хто буде сильнішим цього разу.

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Історія взаємовідносин

Збірні Португалії та Іспанії проводили своєрідне "піренейське дербі" 36 разів за всю історію. Проте, слід відзначити, що 28 з них були товариськими. Статистика перед черговою очною зустріччю на боці "фурії рохи" — 17 перемог, 13 нічиїх та 6 поразок. Різниця забитих та пропущених м’ячів — 74:41. Останнє протистояння Португалії та Іспанії відбулося майже 6 років тому, коли команди зійшлися у півфіналі Євро-2012, що проходив у Донецьку. Тоді основний час не визначив переможця, а в серії пенальті сильнішими були майбутні чемпіони Європи – іспанці (4:2).

Кадрова ситуація перед грою

Португальці підходять до матчу з Іспанією у найсильнішому складі. "Фурія роха" поки не може розраховувати на Дані Карвахаля, але захисник мадридського Реала за прогнозами лікарів буде готовий вийти на футбольне поле до кінця групового турніру.

Слова

Фернандо Єрро, головний тренер збірної Іспанії:

Якби я не був упевнений в тому, що ми можемо досягти чогось великого – мене б тут не було. Я хочу сказати людям: вони можуть нам довіряти, тому що ми їм довіряємо. Ми збираємося продемонструвати всю силу збірної Іспанії.

Жоао Маріу, півзахисник збірної Португалії:

Матч проти іспанців буде грати для збірної Португалії дуже важливу роль. Ми знаємо, що іспанці добре володіють м'ячем, у них багато хороших гравців, які можуть спричинити багато проблем в обороні. Я це ціную, проте збірна Португалії також володіє хорошими гравцями і здатна протистояти не тільки команді Іспанії, але і будь-якому супернику.

Орієнтовні склади

Португалія: Руй Патрісіу – Соареш, Пепе, Фонте, Геррейро – Вільям Карвалью, Жоао Маріу, Бернардо Сілва, Жоао Моутінью – Роналду, Андре Сілва

Іспанія: Де Хеа – Аспілікуета, Піке, Рамос, Альба – Бускетс – Коке, Іньєста – Давід Сілва, Іско – Дієго Коста

Прогноз Футбол 24 – 1:2

Артур Киселевський, Футбол 24