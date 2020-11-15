Португалія поступилася Франції у матчі 5-го туру дивізіону А Ліги націй. Дивіться відео гола та огляд матчу Португалія – Франція на Футбол 24.

Суперники очолювали групу А3, тому саме цей матч визначав володаря путівки в плей-офф. У першому таймі було достатньо моментів біля обох воріт, але забити бодай один м'яч не вдалося. Все вирішила друга половина.

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На 53 хвилині Рабйо пробив з доволі гострого кута, а Канте вдало зіграв на підбиранні. Рідкісного гола хавбека Челсі вистачило для мінімальної перемоги над Португалією. 0:1 – команда Дешама гратиме у плей-офф, а Роналду й компанія складають повноваження чинного чемпіона Ліги націй.