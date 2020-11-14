Португалія – Франція: онлайн-трансляція матчу Ліги націй
20:45 - Читать на русском
Збірна Португалії приймає Францію в матчі 5-го туру Ліги націй. Стартові склади команд та лінк на онлайн-трансляцію дивіться в цій новині на "Футбол 24".
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Матч Португалія – Франція розпочався о 21:45 за київським часом. "Футбол 24" проводить текстову онлайн-трансляцію. У прямому ефірі гру можна дивитися на каналі "Футбол 3", а також через сервіс Oll.tv.
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Стартові склади команд
Португалія: Патрісіу – Канселу, Фонте, Рубен Діаш, Геррейро – Данілу Перейра, Карвалью, Бруну Фернандеш – Жоау Феліш, Бернарду Сілва, Кріштіану Роналду.
Франція: Льоріс – Павар, Варан, Кімпембе, Лукас Ернандес – Канте, Рабйо, Погба – Грізманн, Коман, Марсьяль.
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