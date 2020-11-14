Команди розпочали у неквапливому темпі, почергово контролюючи м'яч в центрі поля. Саме тому перша небезпека виникла після дальнього пострілу – очікувано його завдав Роналду, проте Льоріс потягнув м'яч, який пірнав у дальній кут.

Французи швидко відповіли – Коман хитнув Геррейро та пробив під поперечку, але Патрісіу впевнено зіграв у рамці. На 12 хвилині Франція мала прекрасну нагоду вийти вперед: Грізманн розкішною передачею прошив оборону португальців, проте Марсьяль в дотик не зміг переграти Патрісіу.

Антуан знову міг асистувати, проте після його подачі з кутового Рабйо не влучив у ворота. Португалія відповіла знову дальнім ударом – цього разу Бруну Фернандеш пробив з лету, але прямо по центру воріт.

Найгостріший момент у першому таймі створив Грізманн, і знову зі стандарту. Цього разу зірка Барселони навісив на лівий край штрафної (замість очікуваного удару), Варан головою скинув на Рабйо, а той в падінні через себе віддав на Марсьяля – на заваді Антоні стала поперечка.

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Друга половина також розпочалась із удару Роналду – Кріштіану пробив зі штрафного з гострого кута, але повз ворота. Франція захопила контроль над грою і нарешті провела результативну передачу. Грізманн на лівому краю штрафного віддав на Рабйо, Адріен пробив по воротах – Патрісіу впорався, проте Канте першим встиг на добивання. Цікаво, що Н'голо востаннє забивав аж у вересні 2019 року.

Португалія відповіла не менш вбивчим моментом – спочатку Льоріс врятував після дальнього пострілу Геррейро, а після кутового Фонте головою пробив у стійку. В останню п'ятнадцятихвилинку португальці влаштували навалу на карний майданчик суперника і Льорісу ще раз довелось рятувати команду – цього разу від пострілу Моутінью в дев'ятку. Останній небезпечний момент мав Діаш, однак він не зміг точно замкнути простріл і Франція втримала перемогу.

Таким чином, Франція набрала 13 очок та стала переможцем групи А3, ставши першим учасником плей-офф Ліги націй. Португалія з 10 пунктами залишилась другою, проте не має шансів випередити французів – чемпіони світу мають перевагу завдяки особистим зустрічам.

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