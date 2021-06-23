Збірна Португалії в рамках 3-го туру групового етапу Євро-2020 зустрінеться з Францією. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію гри – у цій новині на "Футбол 24".

Матч 3-го туру Євро-2020 Португалія – Франція розпочався о 22:00 за київським часом. Телетрансляція проходить на ТК "Футбол 1/2" і ТРК "Україна", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".

Португалія – Франція: анонс матчу Євро-2020

Перед останнім туром усі три гранди мають шанс як виграти квартет, так і опуститись / залишитись на третій сходинці (Угорщина, все ж, навряд чи підніметься з дна) – але лишень французька збірна гарантувала собі участь в плей-офф. "Ле Бльо" поки що лідирують, на 99% забезпечивши собі поєдинок проти Швейцарії в 1/8 фіналу, а от португальці з третьої сходинки можуть потрапити на Нідерланди або Бельгію – втім, в разі розгромної поразки з рахунком 4:0 "селесао" взагалі нікуди не вийдуть.

Стартові склади

Португалія: Патрісіу – Семеду, Пепе, Діаш, Геррейру – Моутінью, Данілу Перрейра, Санчеш – Бернарду Сілва, Роналду, Жота

Запасні: Лопеш, Руй Сілва, Фонте, Бруну Фернандеш, Карвалью, Рафа Сілва, Невеш, Далот, Феліш, Олівейра, Палінья

Франція: Льоріс – Кунде, Варан, Кімпембе, Ернандес – Канте, Погба – Толіссо, Грізманн, Мбаппе – Бензема

Запасні: Манданда, Меньян, Павар, Лангле, Лемар, Жиру, Рабйо, Зума, Сіссоко, Дінь, Коман, Бен-Єддер

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