Португалія – Україна: "жовто-сині" прибули в Лісабон

Збірна України прибула в Лісабон на матч 1 туру відбору Євро-2020 проти Португалії.

Збірна України прилетіла в Лісабон, щоб зіграти матч 1 туру відбіркового циклу чемпіонату Європи-2020 проти чинного чемпіона континенту Португалії, повідомляє Футбол NEWS.

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Поєдинок Португалія – Україна відбудеться 22 березня о 21:45 за київським часом на стадіоні Да Луж.