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Португалія – Україна: "синьо-жовті" прогулялися Лісабоном та випробували газон Естадіу да Луж

08:24 755 Читать на русском
Португалія – Україна: "синьо-жовті" прогулялися Лісабоном та випробували газон Естадіу да Луж
Шевченко готує збірну до поєдинку з Португалією / фото: О. Осипов

Тренерський штаб разом з гравцями національної команди здійснив традиційну прогулянку перед поєдинком 1-го туру відбору до Євро-2020.

 

Одразу після прогулянки команда розпочала теоретичне заняття. А згодом "синьо-жовті" вийшли на смарагдовий газон стадіону Да Луж. Поле у гарному стані й готове до завтрашніх навантажень. У занятті взяли участь усі 25 гравців, які прилетіли до Лісабона, повідомляє ФФУ.

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Зазначимо, матч 1-го туру відбору до Євро-2020 між Португалією та Україною зіграють сьогодні, 22 березня. Початок поєдинку о 21:45 за київським часом.

Португалія – Україна: анонс і прогноз на матч 1-го туру відбору Євро-2020

Фото Павла Кубанова

Теги
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