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Португалія – Україна: на матчі очікується аншлаг

09:40 351 Читать на русском
Португалія – Україна: на матчі очікується аншлаг
Збірна України продовжує підготовку до матчу / фото: ФФУ

Трибуни Естадіу да Луж будуть заповнені вщент під час матчу 1-го туру відбору до Євро-2020 між збірними Португалії та України.

 

Як стало відомо Dynamo.kiev.ua, вчора ввечері були продані останні квитки на матч відбору до Євро-2020 Португалія – Україна. Таким чином, на поєдинку очікується аншлаг.

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Зазначимо, що зустріч відбудеться на домашній арені Бенфіки – Естадіу да Луж. Трибуни стадіону вміщують трохи більше 65 тисяч вболівальників.

До слова, матч між Португалією та Україною зіграють сьогодні, 22 березня. Початок поєдинку о 21:45 за київським часом.

Португалія – Україна: анонс і прогноз на матч 1-го туру відбору Євро-2020

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Євро-2020 Португалія - Україна Україна Україна
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