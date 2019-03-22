Португалія – Україна: на матчі очікується аншлаг

Трибуни Естадіу да Луж будуть заповнені вщент під час матчу 1-го туру відбору до Євро-2020 між збірними Португалії та України.

Як стало відомо Dynamo.kiev.ua, вчора ввечері були продані останні квитки на матч відбору до Євро-2020 Португалія – Україна. Таким чином, на поєдинку очікується аншлаг.

Україна та ще 4 збірні, які можуть стати потенційним відкриттям кваліфікації Євро-2020

Зазначимо, що зустріч відбудеться на домашній арені Бенфіки – Естадіу да Луж. Трибуни стадіону вміщують трохи більше 65 тисяч вболівальників.

До слова, матч між Португалією та Україною зіграють сьогодні, 22 березня. Початок поєдинку о 21:45 за київським часом.

Португалія – Україна: анонс і прогноз на матч 1-го туру відбору Євро-2020