Португалія – Україна: на матчі очікується 2 тисячі гостьових вболівальників

На матч завітають 2 тисяч українських вболівальників / фото: Є. Кравс

До Лісабона на поєдинок Португалія – Україна завітає солідний десант наших уболівальників.

Офіційний сайт ФФУ, повідомляє, що підопічних Андрія Шевченка під час матчу збірних Португалії та України будуть підтримувати дві тисячі вболівальників, які завітають на гостьову трибуну Естадіу да Луж. До слова, стадіон в Лісабоні вміщує трохи більше 65 тисяч вболівальників.

Португалія – Україна: офіційна заявка "синьо-жовтих" на матч відбору до Євро-2020

Раніше повідомлялося, що на поєдинку першого туру відбору до Євро-2020 очікується аншлаг.

Зазначимо, матч 1-го туру відбору до Євро-2020 між Португалією та Україною зіграють сьогодні, 22 березня. Початок поєдинку о 21:45 за київським часом.

Португалія – Україна: анонс і прогноз на матч 1-го туру відбору Євро-2020