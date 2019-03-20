Португалія – Україна: на матч продано понад 50 тисяч квитків

На матч 1 туру відбіркового циклу Євро-2020 між Португалією та Україною продано понад 50 тисяч квитків.

Матч Португалія – Україна відвідає понад 50 тисяч вболівальників, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Португалії.

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Стадіон Да Луж у Лісабоні, який прийматиме поєдинок, вміщує 65 тисяч глядачів. Зустріч відбудеться 22 березня о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, збірна України вже вилетіла на Піренейський півострів у складі 25 гравців.

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