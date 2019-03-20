toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
ПОРТУГАЛІЯ - УКРАЇНА ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020

Португалія – Україна: на матч продано понад 50 тисяч квитків

21:31 374 Читать на русском
Португалія – Україна: на матч продано понад 50 тисяч квитків
Кріштіану Роналду / AS

На матч 1 туру відбіркового циклу Євро-2020 між Португалією та Україною продано понад 50 тисяч квитків.

Матч Португалія – Україна відвідає понад 50 тисяч вболівальників, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Португалії.

Португалія – Україна: Шевченко взяв до Лісабона 25 футболістів

Стадіон Да Луж у Лісабоні, який прийматиме поєдинок, вміщує 65 тисяч глядачів. Зустріч відбудеться 22 березня о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, збірна України вже вилетіла на Піренейський півострів у складі 25 гравців.

Історична звитяга над Росією, незарахований гол Пятова: як стартувала збірна України у відборах на чемпіонат Європи

Теги
Португалія Португалія Україна Україна Євро-2020
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
9
хв
Казахстан
17:00
Шотландія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук