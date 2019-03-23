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ПОРТУГАЛІЯ - УКРАЇНА ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020

Португалія – Україна: Мораєс дебютував за національну команду

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Португалія – Україна: Мораєс дебютував за національну команду
Жуніор Мораєс / ФФУ

Гравець Шахтаря Жуніор Мораєс дебютував за збірну України.

 

На 76-ій хвилині поєдинку першого туру відбору на Євро-2020 проти Португалії головний тренер збірної України Андрій Шевченко змінив Романа Яремчука на Жуніора Мораєса.

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Відтак, корінний бразилець вперше вийшов на поле у футболці збірної України. Нагадаємо, Мораєс отримав українське громадянство 15 березня, а через 4 дні отримав виклик до національної команди.

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До слова, підопічні Андрія Шевченка в гостях змогли вистояти проти збірної Португалії у 1 турі кваліфікації на Євро-2020. Матч закінчився з рахунком 0:0.

Теги
Україна Україна Португалія - Україна Збірна України Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс
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