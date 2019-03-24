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Португалія – Україна: матч відвідали скаути Атлетіко, Ювентуса, Мілана та ще низки клубів Європи

14:54 845 Читать на русском
Португалія – Україна: матч відвідали скаути Атлетіко, Ювентуса, Мілана та ще низки клубів Європи
Роналду не зміг забити збірній України / фото з відкритих джерел

Представники провідних клубів Європи наживо спостерігали за матчем першого туру відбору до Євро-2020 між збірними Португалії та України.

 

На трибуни стадіону Да Луж завітали скаути Атлетіко, Інтера, Мілана, Ювентуса, Ньюкасла, Леванте, Бенфіки, Ешторіла, Бешикташа, Порту, Уотфорда та Віторії Гімараєш, стверджує A Bola.

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Втім наразі немає точної інформації, за ким саме спостерігали скаути того чи іншого клубу.

Нагадаємо, збірна України на Естадіу да Луж зіграла в нульову нічию з Португалією в стартовому матчі відбору до Євро-2020. Наступний поєдинок підопічні Шевченка зіграють у понеділок, 25 березня проти збірної Люксембургу.

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