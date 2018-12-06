Португалія – Україна: матч відбудеться в Лісабоні

Матч 1 туру відбіркового циклу Євро-2020 Португалія – Україна відбудеться в Лісабоні на Ештадіу Да Луж.

ФФУ на своєму офіційному сайті повідомила, що матч 1 туру кваліфікації Євро-2020 між збірними Португалії та України відбудеться 22 березня на лісабонському стадіоні Да Луж. Початок поєдинку о 21:45 за київським часом.

Чому і з якого місця Україна вийде на Євро-2020 – оцінюємо результати жеребкування кваліфікації

Також у групі з "жовто-синіми" перебувають Сербія, Литва та Люксембург. Чемпіон Європи зіграє проти балканців 25 березня так само на стадіоні Да Луж.

Домашня арена Бенфіки входить число 25 найкращих стадіонів Європи і вміщує 65 400 глядачів.

Україна – один з головних сюрпризів Ліги націй: в Іспанії назвали найбільшу заслугу Шевченка