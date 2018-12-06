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Португалія – Україна: матч відбудеться в Лісабоні

14:10 1151 Читать на русском
Португалія – Україна: матч відбудеться в Лісабоні
Ештадіу Да Луж / ФФУ

Матч 1 туру відбіркового циклу Євро-2020 Португалія – Україна відбудеться в Лісабоні на Ештадіу Да Луж.

ФФУ на своєму офіційному сайті повідомила, що матч 1 туру кваліфікації Євро-2020 між збірними Португалії та України відбудеться 22 березня на лісабонському стадіоні Да Луж. Початок поєдинку о 21:45 за київським часом.

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Також у групі з "жовто-синіми" перебувають Сербія, Литва та Люксембург. Чемпіон Європи зіграє проти балканців 25 березня так само на стадіоні Да Луж.

Домашня арена Бенфіки входить число 25 найкращих стадіонів Європи і вміщує 65 400 глядачів.

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Теги
Ештадіу да Луж Україна Україна Збірна України Євро-2020 Португалія Португалія
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