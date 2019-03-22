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Португалія – Україна: команди визначилися з кольорами форми на матч

13:37 415 Читать на русском
Португалія – Україна: команди визначилися з кольорами форми на матч
Євген Коноплянка / фото: О. Осипов

Збірна України зіграє в жовтому, а португальці – в червоному.

 

На традиційній передматчевій нараді за участі офіційних осіб матчу та представників команд, окрім іншого, було вирішено, що збірна України зіграє в жовтому комплекті форми. Господарі поля вийдуть на поєдинок у червоному комплекті.

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Воротар українців буде одягнений в зелений комплект екіпіровки, а Португалії – в чорний, повідомляє прес-служба ФФУ.

Нагадаємо, поєдинок першого туру відбору до Євро-2020 між збірними Португалії та України зіграють сьогодні в Лісабоні. Стартовий свисток у зустрічі пролунає о 21:45 за Києвом. "Футбол 24" проведе онлайн-трансляцію матчу.

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Теги
Україна Україна Євро-2020 Португалія - Україна Футбольна форма
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