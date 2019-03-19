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Португалія – Україна: Канселу очікує важкої гри з командою Шевченка

16:56 689 Читать на русском
Португалія – Україна: Канселу очікує важкої гри з командою Шевченка
Жоау Канселу / фото із соцмереж

Захисник збірної Португалії Жоау Канселу поділився очікуваннями від старту команди у відборі до Євро-2020.

 

"Україна піднялася у перший дивізіон Ліги націй, а Сербія жодного разу не програла після ЧС-2018. Це будуть дві важкі ігри, але я думаю, що у нас є необхідні вміння, щоб перемогти їх. Допомога наших уболівальників зробить нас сильнішими.

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Статус чинного переможця турніру додає відповідальності. Ми будемо намагатися захистити цей титул, а суперники будуть більш мотивованими, щоб обіграти нас.

Роналду нікому нічого не повинен доводити. Він – номер один у світі і завжди пише історію як у своєму клубі, так і у збірній. Його присутність робить команду сильнішою, він допоможе нам здобути шість очок у цих матчах", – цитує Канселу офіційний сайт Джанлуки Ді Марціо.

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Нагадаємо, перший поєдинок в рамках відбору на Євро-2020 Португалія – Україна відбудеться 22 березня, початок о 21:45. Через три підопічні Фернанду Сантуша зіграють з командою Сербії.

Теги
Португалія Португалія Євро-2020 Португалія - Україна Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Жоау Канселу Жоау Канселу
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