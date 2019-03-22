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Португалія – Україна: Гвардіола відвідає поєдинок, аби переглянути потенційного новачка Манчестер Сіті

18:47 1367 Читать на русском
Португалія – Україна: Гвардіола відвідає поєдинок, аби переглянути потенційного новачка Манчестер Сіті
Хосеп Гвардіола / Соцмережі

Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола відвідає поєдинок відбору на Євро-2020 між Португалією та Україною, аби переглянути у дії потенційного новачка.

 

Наставник "містян" хоче переглянути у дії молоду португальську зірку Жоау Феліша, якщо той сьогодні з’явиться на полі, про це повідомляє видання AS.

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Зауважимо, що на поле також можуть вийти двоє підопічних Хосепа Гвардіоли – українець Олександр Зінченко та португалець Бернарду Сілва.

До слова, Жоау Феліш у поточному сезоні зіграв 32 матчі за Бенфіку в усіх турнірах, де забив 12 голів та віддав 6 результативних передач.

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Теги
Україна Україна Євро-2020 Португалія - Україна Португалія Португалія Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Жоау Феліш Жоау Феліш
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