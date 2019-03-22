Португалія – Україна: Гвардіола відвідає поєдинок, аби переглянути потенційного новачка Манчестер Сіті

Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола відвідає поєдинок відбору на Євро-2020 між Португалією та Україною, аби переглянути у дії потенційного новачка.

Наставник "містян" хоче переглянути у дії молоду португальську зірку Жоау Феліша, якщо той сьогодні з’явиться на полі, про це повідомляє видання AS.

Манчестер Сіті може підписати португальського вундеркінда за шалені гроші

Зауважимо, що на поле також можуть вийти двоє підопічних Хосепа Гвардіоли – українець Олександр Зінченко та португалець Бернарду Сілва.

До слова, Жоау Феліш у поточному сезоні зіграв 32 матчі за Бенфіку в усіх турнірах, де забив 12 голів та віддав 6 результативних передач.

Суперники України, кривдники Динамо і Шахтаря: 10 новоявлених зірок розкрутять трансферний ринок на мільйони