Португалія – Україна: Головко вважає, що доля поєдинку буде залежати від налаштування Роналду

Екс-гравець Динамо та збірної України Олександр Головко поділився очікуваннями від матчу збірної України проти Португалії у відборі до Євро-2020.

"Так, індивідуально португальці об'єктивно сильніші, всі грають в сильних чемпіонатах. Але за якістю командної гри наша збірна поступатися не повинна.

Цікаво, як тренерський штаб буде використовувати футболістів, які грають у своїх клубах на інших позиціях. Той же Зінченко, який грає лівого захисника, але по факту – одного з опорних півзахисників. Але це вже приємний головний біль. Головне, що футболісти для якісного футболу у Шевченка є. Інша справа, хто як себе проявить.

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Як нейтралізувати Роналду? Цього можна досягти за допомогою високої лінії оборони. Але складно сказати, наскільки така тактика буде доречною. У португальців досить швидкі флангові гравці, і якщо зони оголяти, то їх легко можуть розкривати. Застосовуючи високу оборону, потрібно дуже грамотно грати вгорі, з пресингом, з активним відбором м'яча гравцями групи атаки та лінії півзахисту. Чи готові до цього наші футболісти – подивимося. Коли ви граєте високо і активно відбираєте, там на перший план виходить персональна опіка один в один. Щоб у разі перехоплення і контратаки, ти зміг спрацювати проти свого гравця, на випередження.

Якщо ж ви позиційно обороняєтесь, то гравець тримає зону, але перестає правильно грати персонально. Поєднання персональної та зонної гри постійно має відпрацьовуватися. Хоча на рівні збірної це зробити складно. Все, над чим встигає попрацювати тренерський штаб за час короткого збору, – це концентрація уваги, тактика і психологія. Натренувати щось, що гравці не вміють робити, практично неможливо.

Зациклюватися на одному Роналду – не варто У португальців і без нього вистачає майстерних хлопців. Але в цьому матчі багато буде залежати від настрою Кріштіану. Якщо Роналду зневажливо поставиться до нашої команди, будуть шанси на те, що він себе не проявить. А якщо він налаштується, як на Атлетіко, то проблеми будуть", – цитує Головка Segodnya.ua.

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