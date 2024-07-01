Португалія – Словенія: стартові склади та онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Євро-2024
Збірна Португалії в рамках 1/8 фіналу Євро-2024 зіграє зі Словенією. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024 між збірними Португалії та Словенії стартує о 22:00 за київським часом. Поєдинок пройде у Франкфурті. Телетрансляція доступна на платформі MEGOGO.
Португалія – Словенія: анонс матчу 1/8 фіналу Євро-2024
Стартовий склад
Португалія: Кошта – Канселу, Діаш, Пепе, Мендеш – Бруну Фернандеш, Палінья, Вітінья – Бернарду Сілва, Роналду, Леау
Запасні: Патрісіу, Са, Семеду, Далот, Рамуш, Фелікс, Данілу, Ж. Невеш, Р. Невеш, Нуньєш, Жота, Антоніу Сілва, Нету, Консейсау
Словенія: Облак – Карнічнік, Дркушіч, Бійол, Балковец – Стояновіч, Гнєзда-Черін, Елшнік, Млакар – Шпорар, Шешко
Запасні: Белец, Векіч, Блажіч, Станковіч, Вербіч, Ловріч, Куртіч, Хорват, Віпотнік, Целар, Брекало, Жугель, Зельковіч, Ілічіч