Не слід нічого вигадувати. Словенія – 100-відсотковий андердог з мінімумом шансів на чвертьфінал. Навряд чи хтось із наших численних словенських читачів образиться на цей факт, тим паче що обмежений потенціал лише підкреслює крутість збірної. Підопічні Матьяжа Кека не зазнали жодної поразки у матчах з Англією, Данією та Сербією, та ще й забили двом останнім по заслуженому голу.

Євро-2024: суперкомп'ютер спрогнозував тріумфаторів 1/8 фіналу та переможця турніру

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Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Звісно, команді дещо пощастило з безідейністю сербів та пасивністю грандів. Та і свої моменти суперники не реалізували, але це вже їхні проблеми. Важливо, що Словенія непогано оборонялась в моделі 4-4-2 і доволі впевнено тікала в контратаки. Особливих тактичних родзинок даний колектив при цьому не демонстрував – збірна просто добре організована, дисциплінована й фізично готова.

Чи вистачить такого футболу проти Португалії? Існують великі сумніви. Балканцям точно доведеться сідати в низький блок і вірити в силу свого голкіпера, от тільки є одне але. Облак – дуже крутий шотстоппер, однак тричі у його воротах проводили хет-трики. Усі три оформив... Роналду. Той самий Роналду, який досі не забивав на турнірі.

Oblak has a chance to take revenge from a "Declining" Cristiano Ronaldo.... pic.twitter.com/s3FIrDVRuh — Toon Football (@ToonFootballl) June 28, 2024

Варто зазначити, що індивідуально Кріштіану виглядає потужно, що неабияк дивує. На ЧС-2022 здавалося, що легенда остаточно здулася, а переїзд в Саудівську Аравію ніби завершував еру величі КР7. Втім, на Євро-2024 нападник демонструє класично-елітний рівень гри в зонах завершення, та ще й зберігає пристойну швидкість для ривків на просторі. Він залишається дуже небезпечним.

Для "селесао" магічна "сімка" не виглядає тягарем, як в останніх сезонах Фернанду Сантуша. Тим не менш, авторитет Роналду все ще тисне на Португалію – і все ще її обмежує. Піренейці занадто схильні до гри через кроси, вони так чи інакше шукають капітана. Причина не тільки в можливій істериці Кріша, а і в його об'єктивній ефективності у повітрі, боротьбі та на замиканнях – існує величезна спокуса активувати цей чіт-код.

Фото: Dan Mullan/Getty Images

Але команда Роберто Мартінеса може бути значно різноманітнішою. З іншого боку, списувати недоліки на одного тільки Роналду неправильно. На груповому етапі Роберто Мартінес пробував схеми, незнайомі для підопічних, а провал з Грузією розкрив вразливість під контратаками – турки в цьому аспекті теж створили проблеми.

І все одно ніхто не вірить у Словенію. Португалія сьогодні буде зла. Португалія буде домінувати й створювати купу моментів. Варто не забувати, що у відборі "селесао" забили 36 голів при 2-х пропущених – там траплялися розгроми з рахунком 9:0 чи 6:0.

Фото: Julian Finney/Getty Images

З іншого боку, співставна зі словенцями збірна Словаччини забила піренейцям двічі на її полі, та і чеський "автобус" тримав нічию до останніх хвилин. Словом, не слід коронувати підопічних Роберто Мартінеса до стартового свистка. До 1/8 фіналу Євро слабкі команди не виходять. Сьогодні можу бути дуже цікаво.

Орієнтовні склади на матч Португалія – Словенія

Португалія: Кошта – Канселу, Діаш, Пепе, Мендеш – Бруну Фернандеш, Палінья, Вітінья – Бернарду Сілва, Роналду, Леау

Словенія: Облак – Карнічнік, Дркушіч, Бійол, Балковец – Стояновіч, Гнєзда-Черін, Елшнік, Млакар – Шпорар, Шешко