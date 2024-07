Не слід нічого вигадувати. Словенія – 100-відсотковий андердог з мінімумом шансів на чвертьфінал. Навряд чи хтось із наших численних словенських читачів образиться на цей факт, тим паче що обмежений потенціал лише підкреслює крутість збірної. Підопічні Матьяжа Кека не зазнали жодної поразки у матчах з Англією, Данією та Сербією, та ще й забили двом останнім по заслуженому голу.

Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Звісно, команді дещо пощастило з безідейністю сербів та пасивністю грандів. Та і свої моменти суперники не реалізували, але це вже їхні проблеми. Важливо, що Словенія непогано оборонялась в моделі 4-4-2 і доволі впевнено тікала в контратаки. Особливих тактичних родзинок даний колектив при цьому не демонстрував – збірна просто добре організована, дисциплінована й фізично готова.

Чи вистачить такого футболу проти Португалії? Існують великі сумніви. Балканцям точно доведеться сідати в низький блок і вірити в силу свого голкіпера, от тільки є одне але. Облак – дуже крутий шотстоппер, однак тричі у його воротах проводили хет-трики. Усі три оформив... Роналду. Той самий Роналду, який досі не забивав на турнірі.

Oblak has a chance to take revenge from a "Declining" Cristiano Ronaldo.... pic.twitter.com/s3FIrDVRuh