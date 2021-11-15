Португалія – Сербія: Мітровіч переможним голом врятував дві ставки – неймовірний збіг та величезний виграш
Форвард збірної Сербії Алєксандар Мітровіч став справжнім рятівником для азартних гравців.
У Сербії деякі фанати зуміли непогано заробити на перемозі своїх улюбленців над Португалією – гол Мітровіча дозволив двом ставкам стати реальністю, повідомляє sport.blic.
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Один із них передбачив досить складний сценарій – Мітровіч мав забити гол та відсвяткувати його, знявши футболку. Коефіцієнт на це був 15, тож з 350 дінарів вболівальник заробив 5250.
Інший зробив більш банальну ставку – 10 тисяч євро на перемогу збірної Сербії. Гол Мітровіча на 90 хвилині зустрічі збагатила вболівальника на 50 тисяч євро.
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