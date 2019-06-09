Португалія – Нідерланди: передматчева прес-конференція Фернанду Сантуша

Головний тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш поділився очікуваннями від фіналу Ліги націй проти Нідерландів.

"Завдання полягає в тому, щоб спробувати зрозуміти, яку загрозу становлять ваші опоненти. В останні роки Нідерланди сильно розвивалися. Аякс мав свій захоплюючий шлях в Лізі чемпіонів, також нідерландці мають гравців, які вигравали фінали, що доводить їхні неймовірні здібності.

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Португалія постійно на останніх етапах великих змагань. Тиск – це завжди добре, але грати вдома і розраховувати на підтримку наших вболівальників – це велика мотивація.

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Ми у фіналі, гравці виснажені фізично, проте у нас достатньо мотивації. Найбільш важливим є ментальний аспект. Гравці повинні бути розумово сильними, щоб отримати те, що ми хочемо. Це буде грандіозна гра. Ми хочемо принести радість португальцям", – наводить слова Сантуша офіційний сайт УЄФА.