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Португалія – Нідерланди: передматчева прес-конференція Фернанду Сантуша

06:00 234 Читать на русском
Португалія – Нідерланди: передматчева прес-конференція Фернанду Сантуша
Фернанду Сантуш / Reuters

Головний тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш поділився очікуваннями від фіналу Ліги націй проти Нідерландів.

 

"Завдання полягає в тому, щоб спробувати зрозуміти, яку загрозу становлять ваші опоненти. В останні роки Нідерланди сильно розвивалися. Аякс мав свій захоплюючий шлях в Лізі чемпіонів, також нідерландці мають гравців, які вигравали фінали, що доводить їхні неймовірні здібності.

Сантуш вважає, що Роналду ще довго виступатиме на високому рівні

Португалія постійно на останніх етапах великих змагань. Тиск – це завжди добре, але грати вдома і розраховувати на підтримку наших вболівальників – це велика мотивація.

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Ми у фіналі, гравці виснажені фізично, проте у нас достатньо мотивації. Найбільш важливим є ментальний аспект. Гравці повинні бути розумово сильними, щоб отримати те, що ми хочемо. Це буде грандіозна гра. Ми хочемо принести радість португальцям", – наводить слова Сантуша офіційний сайт УЄФА.

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Португалія Португалія Фернанду Сантуш Фернанду Сантуш Ліга націй Португалія - Нідерланди
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