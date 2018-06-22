Португалія – Марокко: післяматчева прес-конференція Ерве Ренара

Головний тренер збірної МароккоЕрве Ренар прокоментував поразку від Португалії (0:1).

"Гра Роналду? Я тут не для того, щоб обговорювати того, кого вибрали кращим гравцем матчу. Я впевнений, що весь марокканський народ пишається своєю командою. Ми були 81-ми в рейтингу – тепер ми 41-і. Ми вперше за довгий час на чемпіонаті світу. Ми продемонстрували, що вміємо грати у футбол. Ми добре діяли в кінці. Подивіться, як португальці забили з кутового, і погляньте, як діяв Пепе, а потім зробіть висновки і розкажіть про це справедливо.

Набагато простіше грати з гравцями, які можуть забити і забивають м'ячі. Але у нас команда Марокко – думаю, ми були ефективними. У першому матчі у нас теж було багато можливостей. Таке трапляється у футболі. Ті, хто знає, як потрапляти у штрафний майданчик і забивати голи, все це розуміють.

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Ми грали в атакуючий футбол проти команди, яка добре контратакує, так що ми ризикували. Нам не зараховували голи. Але на московському стадіоні ми відчували себе, як ніби грали в Касабланці. Всі глядачі з Марокко пройшли великий шлях сюди і створили чудову атмосферу.

Суддівство? Думаю, що вже сказав все. Це не моя справа – просто прошу вас подивитися повтори епізодів в уповільненому варіанті, тому що порушення повинні бути помічені. Кутовий повинен був бути на користь Марокко, але потім було допущено порушення, і вийшло, що Роналду повинен забивати. Знаю, що мене будуть критикувати – єдине, що можу заявити впевнено: я пишаюся своїми хлопцями. У нас залишився ще один матч з Іспанією, і я впевнений, що ми і там добре виступимо", – цитує Ренара Чемпіонат.