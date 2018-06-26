Португалія – Іран: післяматчева прес-конференція Карлуша Кейруша

Головний тренер збірної Ірану Карлуш Кейруш прокоментував нічию з Португалією (1:1).

"Цей матч був одним з тих футбольних матчів, які ми поважаємо. Дуже наполеглива гра в кожній хвилині і ігровому епізоді. Ми грали проти однієї з кращих команд у світі. Збірна Ірану зіграла дисципліновано, з правильним настроєм і контролем за тим, що відбувається на полі. Якби у футболі була хоч якась справедливість, то переможцем цього матчу став би Іран. Однак справедливості у футболі не існує", – цитує Кейруша офіційний сайт ФІФА.

Іран – Португалія – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Збірна Португалії в 1/8 фіналу зіграє проти Уругваю.