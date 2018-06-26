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Португалія – Іран: післяматчева прес-конференція Карлуша Кейруша

00:56 82 Читать на русском
Португалія – Іран: післяматчева прес-конференція Карлуша Кейруша
Карлуш Кейруш / ФІФА

Головний тренер збірної Ірану Карлуш Кейруш прокоментував нічию з Португалією (1:1).

"Цей матч був одним з тих футбольних матчів, які ми поважаємо. Дуже наполеглива гра в кожній хвилині і ігровому епізоді. Ми грали проти однієї з кращих команд у світі. Збірна Ірану зіграла дисципліновано, з правильним настроєм і контролем за тим, що відбувається на полі. Якби у футболі була хоч якась справедливість, то переможцем цього матчу став би Іран. Однак справедливості у футболі не існує", – цитує Кейруша офіційний сайт ФІФА.

Іран – Португалія – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Збірна Португалії в 1/8 фіналу зіграє проти Уругваю.

ЧС-2018 3 тур

Іран - Португалія: Понеділок 25 червня 2018

Іран
Матч завершено
1 : 1
Португалія
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ЧС 2018 Іран - Португалія Португалія Португалія Іран Іран Карлуш Кейруш Карлуш Кейруш
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