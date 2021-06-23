Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду не посоромився привітати Каріма Бензема з голом у ворота збірної Португалії.

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Після свистка на перерву колишній та чинний нападники Реала разом попрямували у підтрибунне приміщення та не забули обмінятись футболками, хоча командам залишалось грати ще 45 хвилин.

Нагадаємо, Роналду захищав кольори Реала у 2009-2018 роках.

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