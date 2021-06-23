Португалія – Франція: Роналду привітав Бензема із забитим голом у ворота чинного чемпіона Євро
23 червня 23:38 - Читать на русском
Попри принциповий статус поєдинку, лідери збірних Португалії та Франції пригадали старі часи.
завершено
Карім Бензема 45+1’
Карім Бензема 48’
45+1’ Карім Бензема
48’ Карім Бензема
Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду не посоромився привітати Каріма Бензема з голом у ворота збірної Португалії.
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Після свистка на перерву колишній та чинний нападники Реала разом попрямували у підтрибунне приміщення та не забули обмінятись футболками, хоча командам залишалось грати ще 45 хвилин.
Нагадаємо, Роналду захищав кольори Реала у 2009-2018 роках.
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