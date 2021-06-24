Вирішальний матч 3-го туру у групі F привернув увагу чималої кількості глядачів. Були навіть ті, хто спостерігав за ним із космосу.

Французький космонавт Тома Песке підтримував "Ле Бльо" на висоті понад 400 кілометрів у матчі з "селесао". Чоловік у цей момент перебував на Міжнародній космічній станції (МКС).

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Песке у своєму Twitter поділився кадром та додав опис до нього. "Дивлюсь матч Португалія – Франція. У нас не найпростіша група на цьому Євро, але від цього матчі лишень цікавіші. Молодці, "сині", що посіли перше місце у групі", – написав він.

До слова, французи в 1/8 фіналу чемпіонату Європи зіграють з Бельгією, а португальці – зі Швейцарією.

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