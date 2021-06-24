Нападник збірної Франції прокоментував свою розмову із Кріштіану Роналду після поєдинку чемпіонату Європи з Португалією, за підсумками якого обидві команди вийшли в 1/8 фіналу.

Ще після першого тайму Роналду і Бензема обмінялися футболками і залишали поле разом, а по завершенні матчу ще раз поспілкувалися на полі стадіону в Будапешті.

Роналду і Мбаппе обмінялися футболками після виходу в 1/8 фіналу Євро-2020 – фото дня

"Завжди приємно зустрітися з Кріштіану. Ми довго грали разом, забивали голи і виграли чимало трофеїв у Реалі. Дуже радий був його бачити і пограти проти нього. Ми обговорили деякі речі і побажали один одному успіхів – як у клубах, так і в складах національних збірних", – цитує Каріма CdS.

Нагадаємо, Роналду і Бензема оформили по дублю, а Франція з Португалією вийшли в 1/8 фіналу. Суперником португальців стане Бельгія, а чинні чемпіони світу зіграють зі Швейцарією. Цікаво, що Франція і Португалія можуть зустрітися в півфіналі чемпіонату Європи.

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