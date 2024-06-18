Португалія зустрічається з Чехією в рамках першого туру групового етапу Євро-2024. Стартові склади команд та посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Португалія – Чехія відбудеться сьогодні, 18 червня. Стартовий свисток пролунає о 22:00. Підопічні Роберто Мартінеса виступатимуть на Євро вже вдев'яте, тоді як Чехія бере участь у восьмій фінальній частині чемпіонату Європи. Дивитися гру можна на медіасервісі MEGOGO, який є офіційним транслятором Євро-2024 в Україні.

Португалія – Чехія: анонс матчу Євро-2024

Португалія – Чехія: стартові склади

Португалія: Кошта, Далот, Пепе, Діаш, Канселу, Сілва, Фернандеш, Вітінья, Мендеш, Роналду, Леау.

Чехія: Станек, Голеш, Гранац, Крейчі, Цоуфал, Шульц, Соучек, Провод, Доудєра, Кухта, Шик.

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