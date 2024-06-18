Останній бій 1 туру. Туреччина дивом втримала перемогу над Грузією у групі F. Настав час одного з фаворитів. Матч, як і онлайн-трансляція Португалія – Чехія на "Футбол 24", стартував о 22:00. Гарний агресивний початок від команди Гашека. Перший удар після входження Павела Шульца у штрафний. Заблокували, але непогана смілива спроба вийшла. Португалія відповіла ефектними фінтами Леау на лівому фланзі. Роналду замикав навіс Рафаеля, але надто вже імпозантно – повз.

Португалія – Чехія: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Євро-2024

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Насичена оборона у дві лінії по 4 солдати (моментами навіть 6 у задній лінії), плюс обидва форварди теж відпрацьовують. Дуже багато праці вкладає Чехія у гру проти м'яча. Якісно замикають португальці у штрафний. Тож, коли центрбек Діаш набігає під удар метрів з 25, просто нікому вискочити на нього, але Рубен і так знаходить блок. Чехи ледь не скористалися помилкою і простором попереду, але замість 4 на 4 вийшла швидка зворотна атака. Бруну розкішно вирізав тепер уже з правого краю, Леау не вистачило довжини носка, аби реалізувати.

Розрізає Фернандеш усі ці масивні лінії на 32 хвилині, але Роналду не прошиває Станека. На добиванні Вітінья запускає гармату – знову воротар на місці. Роналду п'ятою віддає під вривання все того ж хавбека ПСЖ. В останній момент Вітіньї ставлять шлагбаум. Соучек на газоні. Капітан все ж оклигав, хоча й шкутильгає. Чехи перспективно подавали з правого флангу, але не дійшло до адресата. Леау замість того, щоб продовжити рух у штрафний, вирішив симулювати фол. Жовта справедлива. Перший тайм більше за сценарієм Чехії.

Злива періщить, Далот пробиває надто високо з-за меж штрафного. Бруну розганяє контру, коли супернику не вдалося сфолити ззаду, але остання передача підводить. Перший в історії футболіст, який зіграв на 6 чемпіонатах Європи, бідкається і розводить руками. Роналду дуже хоче забити в такий для себе день, але пробиває у голову супернику після навісу центрального захисника Діаша з правого флангу.

Колишні одноклубники Андрія Ярмоленка у Вест Хемі відчайдушно відбиваються. Леау після жовтої вже не йде так сміливо на Цоуфала, а Соучек не дає Кріштіану розстріляти ворота. Канселу, екс-партнер Олександра Зінченка, стабільніше загострює у другому таймі. В якійсь дивній позиції нині Жоау, адже ліворуч також грає інший фулбек Мендеш. Доводиться гравцю Барселони переходити на правий фланг. Звідти Канселу вирізає крутий пас на Бернарду, але далі прямолінійний простріл у ноги чехам.

No player was more involved in open-play shot sequences than Bruno Fernandes (11) across the opening round of group games at #Euro2024. pic.twitter.com/pylxoEO5Fs — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 18, 2024

І тут Цоуфал набігає у другу хвилю атаки після банального навісу і котить під удар. Лукаш Провод стріляє у дев'ятку. Перший же удар Чехії у площину воріт. Щастя тривало не більше 7 хвилин. Серія банальних навісів від Бернарду та Вітіньї, які викликали тільки подив – там ж купа височенних суперників. Однак вони щось знали. Нуну Мендеш виграв повітря на дальній стійці, воротар безпорадно і дещо підступно вибив на ногу своєму Робіну Граначу, який краде гол у Роналду, просто стаючи на шляху м'яча.

ONE OF THE BEST MATCHES OF EURO 2024!!!



MINUTES AFTER THEIR WINNER WAS DISALLOWED, PORTUGAL'S CONCEICAO PUTS THEM 2-1 UP IN THE 92ND MINUTE OF THE MATCH.



HIS FIRST PORTUGAL GOAL COULDN'T COME AT A BETTER TIME! pic.twitter.com/F8ZwMTkhWv — ESPN FC (@ESPNFC) June 18, 2024

Вітінья стріляє здалеку. Від газону, непогано за потужністю та складністю для воротаря. Проте вся гострота Португалії сьогодні – це навіси та дальні спроби, що доволі сумно. Цікава згадка з минулого сезону. Якщо вчора Бельгію прибив словак Іван Шранц, який влітку 2023 року забив 2 голи у ворота СК Дніпро-1, то сьогодні забив інший гравець празької Славії Провод, який асистував у тому протистоянні кваліфікації Ліги Європи.

Portugal 2 : 1 Czechia



xG: 1.89 - 0.31

xThreat: 1.63 - 0.54

Possession: 73.2% - 26.8%

Field Tilt: 80.2% - 19.8%

Def Action Height: 47.3 - 40.7 pic.twitter.com/w8FQv7faPA — markstats bot (@markstatsbot) June 18, 2024

Канселу після переведення на правий край – зовсім інша справа. Питання, чому так довго Мартінес це народжував. Навішує Жоау на Роналду, Жота добиває після стійки. Однак VAR скасовує через плече Кріштіану, яке забралось в офсайд. Франсішку Консейсау вийшов на 90 хвилині та на 90+2 вгатив м'яч у ворота з кількох метрів. Заміни Мартінеса зіграли бездоганно, але й тут Гранач допоміг.

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