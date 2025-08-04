Порту та Атлетіко провели товариський матч в рамках міжсезонної підготовки. Огляд та результат матчу читайте у цій новині на "Футбол 24".

Товариський матч

Порту – Атлетіко – 1:0

Гол: Фрохольдт, 45

Порту приголомшив фанатів таємним трансфером екс-форварда Барселони – представили новачка прямо на стадіоні (ВІДЕО)

Підопічні Дієго Сімеоне поступилися Порту з рахунком 0:1 у контрольному матчі. Зустріч відбулася на тлі емоційної атмосфери – перед стартом гри обидві команди вшанували пам’ять Діогу Жоти. Також перед матчем Порту несподівано оголосив про трансфер Люка де Йонга в команду. У складі Атлетіко дебютували всі шість новачків, але не одночасно – у старті з’явилися лише Баена та Руджері.

Головним героєм "матрасників" став Ян Облак, який уже в перші 17 хвилин здійснив два порятунки після ударів Борхи Сайнца та Пепе. Втім, навіть він не зміг втримати нулі на табло – 19-річний новачок команди Віктор Фрохольдт на 45-й хвилині потужним ударом правою пробив Облака. Найяскравіший момент Атлетіко у першій половині гри створив Хуліан Альварес – його удар прийняла на себе поперечина.

Після перерви на поле вийшли решта дебютантів Атлетіко – Ганцко, Пубіль, Кардосо та Альмада. Другий тайм вийшов жвавішим: мадридці повністю змінили склад, а новачки намагалися проявити себе. Утім, загалом команда Сімеоне залишила багато запитань і зрештою мінімально поступилася.

DIOGO JOTA PARA SEMPRE ? pic.twitter.com/6mkhyD2Z3m — FC Porto (@FCPorto) August 3, 2025

"Плакав і відмовлявся переходити": як Реал оформив рекордний трансфер в історії – 12 мільярдів, майстер-клас Флорентіно