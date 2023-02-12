Чемпіонат Португалії, 20 тур

Спортінг – Порту – 1:2

Голи: Шерміті, 90+7 – Урібе, 60, нападник Пепе, 90+4

Бенфіка відірвалася на 8 очок, тому Порту мав вигравати для збереження чемпіонських амбіцій. Цілі Спортінга значно скромніші – хлопці Аморіма йдуть четвертими і мріють залізти бодай в зону ЛЧ, потіснивши Брагу.

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Все найцікавіше вмістилося в другий тайм, оскільки перший минув без голів. Урібе вивів Порту вперед на 60-й хвилині. Угарте невдало перехопив передачу хавбека "драконів", який сам продовжив атаку і чітко пробив у дальній кут. В компенсований час команди обмінялися голами, але на розподіл очок це не вплинуло – перемога гостей.

Тепер Порту відстає від Бенфіки на 5 пунктів і чекає осічок "орлів". Натомість Спортінг ризикує відпустити Брагу ще більше (5 очок різниці і матч в запасі).

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