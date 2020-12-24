Порту переграв Бенфіку у поєдинку за Суперкубок Португалії-2020. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Суперкубок Португалії-2020

Порту – Бенфіка – 2:0

Голи: С. Олівейра, 25, (пен.), Луїс Діас, 90

Порту міг вже на 3 хвилині вийти вперед, проте арбітр не призначив пенальті після перегляду VAR. Проте, номінальні господарі таки заробили свій 11-метровий, який впевнено реалізував Сержіу Олівейра.

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Порту і в другому таймі створював більше моментів, Бенфіка відповідала небезпечними ударами Грімальдо зі стандартів. Наприкінці зустрічі Луїс Діас забив другий гол "драконів", встановивши остаточний рахунок та принісши черговий трофей для Порту.

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