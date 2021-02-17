Порту – Ювентус: стартові склади та онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Порту в рамках першого матчу 1/8 фіналу ЛЧ приймає Ювентус. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – у цій новині на "Футбол 24".
Перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Порту – Ювентус розпочнеться о 22:00 за київським часом. Телетрансляція пройде на каналі "Футбол 1", а текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".
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Стартові склади
Порту: Марчесін – Санусі, Пепе, Мбемба, Манафа – Олівейра, Урібе, Отавінью, Корона – Таремі, Марега
Ювентус: Щенсни – Даніло, Де Лігт, К'єлліні, Сандро, Рабйо, Бентанкур – К'єза, Маккені – Роналду, Кулусевскі
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