Спортінг та Порту розіграли між собою трофей. Звіт про матч читайте на Футбол 24.

Кубок ліги Португалії, фінал

Спортінг – Порту – 0:2

Голи: Еустакіо, 10, Маркано, 86

Вилучення: Паулінью, 72 (друга жовта, Спортінг)

Спортінг на шляху до фіналу здолав Брагу та Арауку, а Порту – Жил Вісенте й Академіко Візеу. Поєдинок не був насичений великою кількістю гострих моментів, проте було чимало боротьби та емоцій. Розпочався фінал дуже грандіозно. Вже на 10 хвилині Еустакіо після пасу Венделла розрядив свою гармату – кіпер не врятував.

Спортінг відповів результативним ударом вже за 3 хвилини. Едвардс вийшов віч-на-віч із голкіпером, обіграв його і забив. Проте VAR вгледів невеликий офсайд – гол скасовано справедливо. "Леви" намагались зрівняти ситуацію на табло до перерви, але не вдалось.

Після виходу з роздягальні Порту захищався, а суперник пробував тиснути – безрезультатно і зовсім не гостро. Порту вистояв і ще й забив вдруге зусиллями Маркано після пасу Пепе на останніх хвилинах.

"Дракони" вперше в історії стали володарем Кубка португальської ліги. Найбільше перемог у турнірі в Бенфіки (7) та Спортінга (4).