Кубок Португалії, 1/2 фіналу. Матч-відповідь

Порту – Спортінг – 1:0 (перший матч – 2:1)

Гол: Мартінес, 82

Вилучення: Порро, 88 (Спортінг)

Перемога на виїзді робила "драконів" фаворитом у боротьбі за фінал. Спортінг забив в дебюті гри, але через офсайд взяття воріт не зарахували. Обидві команди мали низку моментів, проте забитого м'яча довелося чекати аж до 82-ї хвилини.

Порту встановив рекорд чемпіонату Португалії – найдовша безпрограшна серія в історії

Його автором став Тоні Мартінес, який лише за дві хвилини перед цим вийшов на заміну. Нападник прийняв м'яч у штрафному, а другим дотиком пробив повз кіпера. Гольовий пас віддав 39-річний Пепе.

Традиційно для таких матчів не обійшлося без вилучення. Спортінг догравав у меншості після грубого підкату Порро, який отримав пряму червону. 1:0 – Порту вийшов у фінал, де розіграє Кубок Португалії з Тонделою. Матч запланований на 22 травня.

До слова, підопічні Сержіу Консейсау можуть оформити "золотий дубль", адже в чемпіонаті випереджають Спортінг на 9 очок за 4 тури до фінішу.

Якісна копія чи підробка? МЮ забирає в Манчестер "другого Гвардіолу", а Роналду знову зайвий