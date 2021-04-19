"Неформальні контакти з представниками деяких клубів були, але особливої уваги цьому ми не приділяли. По-перше, Євросоюз не допускає існування закритих ліг на кшталт НБА.

Профспілка футболістів готова боротися з баном гравців Європейської Суперліги

Оскільки Португальська футбольна федерація виступає проти цього, ми як частина сім'ї УЄФА не можемо брати участь у проектах, що суперечать принципам і правилам ЄС і УЄФА. Якщо цю ідею продовжать просувати. хоча я маю сумніви щодо цього, УЄФА не зупиниться, і напевне матиме аргументи.

Офіційні турніри проводяться під егідою УЄФА. Буде чи не буде щось там іще – нас не хвилює. Ми беремо участь у Лізі чемпіонів і, сподіваюсь, будемо грати там ще довгі роки", – цитує функціонера офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, що в ніч на понеділок 12 топ-клубів оголосили про створення Європейської Суперліги. Проект започаткували Ман Сіті, Челсі, Ліверпуль, МЮ, Арсенал, Тоттенхем, Реал, Барселона, Атлетіко, Ювентус, Інтер та Мілан. Інсайдер Ніколо Скіра прогнозував, що Порту та ще два клуби згодом приєднаються до них.

Суперліга Європи стартує офіційно – ЛЧ і УЄФА під загрозою, новий формат, перші 12 учасників і 2 зіркові бунтарі