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Порту відмовився продавати Теллеса в Ювентус за 30 млн євро

15:54 138 Читать на русском
Порту відмовився продавати Теллеса в Ювентус за 30 млн євро
Алекс Теллес / Metro

Ювентус та Порту не можуть узгодити суму компенсації за захисника "драконів" Алекса Теллеса.

Ювентус зробив пропозицію у розмірі 30 млн євро за бразильського захисника Порту Алекса Теллеса, проте отримав відмову, інформує UOL Esporte.

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Керівництво "драконів" хоче виручити за 25-річного оборонця принаймні 40 млн євро.

Контракт Теллеса з Порту закінчується у 2021 році.

Також повідомляється, що бразилець може стати заміною Алексу Сандро, який хоче покинути Юве та перейти в ПСЖ.

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Алекс Теллес Алекс Теллес Ювентус Ювентус Порту Порту Італія Трансфери Ювентуса Трансфери Чемпіонату Італії
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