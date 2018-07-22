Порту відмовився продавати Теллеса в Ювентус за 30 млн євро

Ювентус та Порту не можуть узгодити суму компенсації за захисника "драконів" Алекса Теллеса.

Ювентус зробив пропозицію у розмірі 30 млн євро за бразильського захисника Порту Алекса Теллеса, проте отримав відмову, інформує UOL Esporte.

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Керівництво "драконів" хоче виручити за 25-річного оборонця принаймні 40 млн євро.

Контракт Теллеса з Порту закінчується у 2021 році.

Також повідомляється, що бразилець може стати заміною Алексу Сандро, який хоче покинути Юве та перейти в ПСЖ.

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