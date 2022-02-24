У четвер продовжився плей-офф Ліги Європи, в якому зійшлись кілька дуже цікавих пар.

Ліга Європи, 1/16 фіналу, другі матчі

Динамо Загреб – Севілья – 1:0 (перший матч – 1:3)

Гол: Оршіч, 65 (пен.)

Лаціо – Порту – 2:2 (1:2)

Голи: Іммобіле, 19, Катальді, 90+5 – Таремі, 31, Урібе, 68

Реал Сосьєдад – РБ Лейпциг – 1:3 (2:2)

Голи: Субіменді, 67 – Орбан, 39, Сілва, 59, Форсберг, 89

Нереалізований пенальті: Сілва, 39 (РБ)

Севілья продовжить похід за ще одним кубком Ліги Європи. Андалусійці втримали гандикап домашнього матчу, дозволивши загребському Динамо забити лише один м'яч.

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Порту влаштовував два схожі камбеки в дуелі з Лаціо. "Дракони" в обох матчах пропускали першими, але відповідали 2 своїми голами. Цього разу Катальді врятував для Лаціо бодай нічию, проте прощатися з турніром римлянам таки доведеться.

РБ Лейпциг вибив Сосьєдад завдяки вдалому виступу на виїзді. Все розпочалося з добивання Орбана після поганого пенальті Андре Сілви. По перерві "бики" закріпили перевагу і можуть готуватися до 1/8 фіналу.

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