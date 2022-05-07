Бенфіка і Порту зустрічалися в 33-му турі Прімейри. Рахунок і огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Чемпіонат Португалії, 33 тур

Бенфіка – Порту – 0:1

Гол: Заїду, 90+4

Порту для повернення чемпіонського титулу було достатньо не програти, а от Бенфіка вже нікуди не подінеться з третього місця. Це була вже третя зустріч грандів у поточному сезоні. Дві попередні дуель завершилися беззаперечним тріумфом "драконів" – 3:0 у Кубку і 3:1 в чемпіонаті.

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Роман Яремчук, який забив гол Порту в матчі першого кола, вже звично розпочав поєдинок у запасі. Перша 45-хвилинка відверто не потішила видовищним футболом (особливо друга половина тайму) – майже без ударів, зате з великою кількістю фолів, суперечок і пауз.

А от на старті другого тайму "орли" забили. Зробив це Дарвін Нуньєс – лідер атаки Бенфіки. Уругваєць відгукнувся на пас із глибини, розібрався з двома суперниками і влучно пробив у дальній кут. Весь Да Луж вже порадів, але марно – VAR скасував взяття воріт. Офсайд два сантиметри...

Роман Яремчук вийшов на 73-й хвилині і тут же отримав по обличчю в боротьбі з суперником. Моментів, щоб відзначитися, в українця не було, а останній шанс "орлів" забити змарнував Грімальдо, який зі штрафного пробив вище. На 90-й хвилині українець отримав жовту за небезпечну гру, а на 90+4-й Порту забив. Заїду влучним ударом у дев'ятку завершив контратаку гостей.

0:1 – Порту в лігві принципового суперника здобув ювілейне 30-те чемпіонство в історії клубу, а 22 травня може оформити "золотий дубль". У фіналі Кубка Португалії підопічні Сержіу Консейсау зіграють проти Тондели.